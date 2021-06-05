ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “بلفاست تيليغراف” الإيرلندية الشمالية عن ضبط 4 يعتقد أنهم ليبيون كانوا بداخل سفينة شحن رست في ميناء بلفاست.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح إن ضباط حرس الحدود في الميناء الإيرلندي الشمالي ضبطوا رجل و3 يافعين في السفينة التي يعتقد أنها انطلقت من ميناء أنتويرب في بلجيكا بعد أن تم اكتشافهم من قبل عمال الأرصفة أثناء تفريغ السفينة صباح الجمعة.

وأضاف التقرير إن قوة حرس الحدود أغلقت الأرصفة مؤقتًا أثناء البحث في المنطقة عن مسافرين خلسة آخرين مبينا استدعاء المسعفين لإسعاف أحد الـ4 ممن أصيبوا أثناء الرحلة ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في وقت لم يتم فيه اعتبار إصاباته مهددة للحياة.

وبين التقرير إن وزارة الداخلية الإيرلندية الشمالية لم تذكر الجهة التي تم نقل الـ3 الآخرين إليها بعد إجراء كافة الفحوصات المتعلقة بوباء كورونا مرجحا إجراء تحقيق إضافي حول كيفية قيامهم بالرحلة لأكثر من 3 آلاف ميل من ليبيا إلى إيرلندا الشمالية.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares