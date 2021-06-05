روسيا – أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بنتائج إيجابية للقائه المزمع مع نظيره الأمريكي جو بايدن، مستبعدا أي انفراج في العلاقات الروسية الأمريكية.

وقال بوتين في حديث “للقناة الأولى” الروسية، إن “الرئيس بايدن شخص ذو خبرة كبيرة، وعمل في السياسة طوال حياته، وخبير ومتوازن ودقيق… آمل بشدة أن يخرج اجتماعنا بنتائج إيجابية”.

وأضاف: “لا أتوقع أي انفراج في العلاقات الروسية الأمريكية، ولا شيء يمكن أن يذهلنا بنتائج اللقاء، لكن حقيقة أننا سنلتقي، ونتحدث عن إمكانية إنعاش العلاقات الثنائية، ونتحدث عن القضايا المشتركة التي تهمنا، ومثل هذه القضايا بالمناسبة كثير، وهذا في حد ذاته ليس سيئا”.

وتابع: “أتطلع إلى نتيجة إيجابية.. آمل أن تتهيأ الظروف لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية وحل القضايا التي تواجه بلدينا. ليس مجتمعنا فقط، بل المجتمع الدولي بأسره، وأعني قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأجندة البيئية والصراعات الإقليمية التي نهتم جميعا بإنجازها”.

وختم: “آمل بشدة أن تكون إرادته هذه أيضا عاملا إيجابيا يؤثر في نتائج لقائنا”.

وسيعقد الرئيسان قمتهما المشتركة في الـ16 من يونيو في جنيف بسويسرا.

المصدر : RT

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