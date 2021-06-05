لبنان – طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة، استكشاف سبل لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان في ضوء صعوبات التمويل التي تواجهها.

وقال دياب في الرسالة “حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء”.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعلنت تأجيل المحاكمة في قضية عياش التي كانت مقررة في 16 يونيو وتعليق جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة أمامها حتى إشعار آخر، بسبب نقص التمويل.

وقالت المحكمة إن قرار غرفة الدرجة الأولى جاء عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستندا في 1 يونيو 2021، أبلغ فيه الغرفة بـ”الوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حاليا، فنفاد الأموال الوشيك سيؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر”.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares