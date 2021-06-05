ليبيا – اختتم الرئيس التونسي قيس سعيد مشاركته في القمة الثانية تونس الإتحاد الأوروبي بعقد محادثة، أمس الجمعة ببروكسيل، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وكانت هذه المحادثة فرصة بحسب المكتب الاعلامي التابع لرئاسة الجمهورية التونسية، جدّد من خلالها سعيد مواقف تونس الثابتة من بعض المسائل الإقليمية.

وذكر سعيد دور تونس الايجابي في التوصل إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا وقيام السلطة التنفيذية الجديدة.

واستعرض شارل ميشال مواقف المجلس الأوروبي من بعض الملفات الإقليمية، وأثنى بالمناسبة، على دور تونس الإيجابي في دعم الحوار الليبي.

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