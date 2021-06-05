سلوفينيا – أعلنت اللجنة البارالمبية الأردنية امس أن لاعب منتخب الأردن لكرة الطاولة أسامة أبو جامع انسحب من بطولة سلوفينيا الدولية وذلك رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وذكرت اللجنة البارالمبية الأردنية، في بيان رسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أبو جامع تألق في البطولة، إذ حقق الفوز أولا على لاعب نمساوي 3-1 وخسر أمام لاعب بولندي 2-3 وتأهل، ليتفاجئ بخصمه في دور ربع النهائي حيث رفض أبو جامع المتابعة، وانسحب من دون أن يخوض المواجهة.

وليست المرة الأولى التي يتخذ فيها لاعب أردني مثل هذا الموقف، وسبق أبو جامع كثيرون كان من بينهم اللاعب الأردني محمد عيد، الذي رفض مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم للكيك بوكسينغ، التي أقيمت في تركيا عام 2019.

المصدر: اللجنة البارالمبية الأردنية

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