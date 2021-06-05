لا غالب ولا مغلوب في مباراة إسبانيا والبرتغال الاستعدادية لأمم أوروبا

لا غالب ولا مغلوب في مباراة إسبانيا والبرتغال الاستعدادية لأمم أوروبا

إسبانيا – ساد التعادل السلبي مباراة المنتخب الإسباني وضيفه البرتغالي التي جمعتهما امس على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد، ضمن استعداداتهما لكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ولم ينجح أي من اللاعبين من استغلال الفرص العديدة التي أتيحت للمنتخبين خلال دقائق المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل من دون أهداف.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار بطولة أمم أوروبا المقررة في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما، وسان بطرسبورغ”.

ويلعب المنتخب الإسباني خلال البطولة القارية ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بولندا والسويد وسلوفاكيا، فيما تلعب البرتغال ضمن المجوعة السادسة رفقة فرنسا وألمانيا وهنغاريا.

المصدر: RT

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