سوريا – حقق المنتخب السوري فوزا عريضا على نظيره المالديفي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما امس بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وتألق في صفوف “نسور قاسيون” محمود المواس بتسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك” منها ركلتي جزاء في الدقائق 29 و45+2 و72، فيما تكفل أياز عثمان بالهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34 من عمر اللقاء.

وأنهى المنتخب السوري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مؤيد العجان قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لنيله الإنذار الثاني عقب تعمده السقوط في محاولة للحصول على ركلة جزاء في منطقة جزاء منتخب جزر المالديف.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السوري رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات محققا العلامة الكاملة، وعزز صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه المنتخب الصيني صاحب الـ10 نقاط من 5 مباريات.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب السوري مبكرا تأهله لبطولة أمم آسيا المقررة في الصين عام 2023، وإلى الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني في التصفيات، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022.

المصدر: RT

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