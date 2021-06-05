روسيا – أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سعي روسيا للريادة العالمية في مجال الطاقة الكهرذرية، بمفاعلات صغيرة باستطاعة 100 ميغاواط.

وقال نوفاك خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي امس: “اتجاه جديد في مجال الطاقة النووية تشارك فيه روسيا الآن، وهو اتجاه استراتيجي يشمل تطوير مولدات نووية صغيرة. اليوم نضع هدفا لأنفسنا لنصبح دولة رائدة في إنتاج الطاقة الكهرذرية بمفاعلات استطاعتها تتراوح بين 5 و100 ميغاواط”.

وأضاف، أن روسيا تحتل مكانة ريادية في إنتاج الطاقة النووية تولدها مفاعلات بطاقة 1000 – 1200 ميغاواط، مشيرا إلى أن المستقبل للطاقة النووية.

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وجاهيا مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: نوفوستي

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