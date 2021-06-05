فلسطين – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة “ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني”.

وأضاف بلينكن في تغريدة أن “الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة”.

وشدد في تغريدة أخرى على “التزام الرئيس الأمريكي بمكافحة معاداة السامية، وسط ارتفاع مقلق في الحوادث” بهذا الشأن.

وكان بلينكن أعلن في مايو عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، وهي خطوة تعيد العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: RT

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