البرتغال – عزز الفرنسي سيباستيان أوجييه، الباحث على متن تويوتا ياريس عن لقبه العالمي الثامن قبل الاعتزال، صدارته لترتيب بطولة العالم للراليات بتحقيقه فوزه الثالث هذا الموسم من أصل خمس جولات.

وأنهى أوجييه رالي سردينيا الإيطالي في المركز الأول، ليتوج ابن الـ37 عاما بهذا الرالي للمرة الرابعة في مسيرته، وعزز عدد انتصاراته بالفوز الـ52 في مسيرته، بعدما تقدم في نهاية الجولة الخامسة للموسم على زميله في فريق تويوتا الوليزي إلفين إيفانز الفائز بالجولة السابقة في البرتغال.

وأنهى أوجييه الذي كان يعتزم الاعتزال في نهاية الموسم الماضي المقتضب بسبب تداعيات فيروس كورونا لكنه أرجأ الأمر لما بعد الموسم الحالي، المراحل الـ20 الخاصة متقدما بفارق 46 ثانية على إيفانز، فيما جاء البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) ثالثا بفارق 1,05,2 دقيقة عن بطل العالم.

وانتزع الفرنسي صدارة الرالي السبت بعد انسحاب الإستوني أوت تاناك في المرحلة الخاصة الثانية عشرة، في طريقه للفوز بالرالي.

وينتقل السائقون والفرق بعد الرالي الإيطالي إلى إفريقيا لخوض رالي سافاري كينيا الذي يعود لروزنامة بطولة العالم للمرة الأولى منذ 2003 وسيقام بين 24 و27 الشهر الحالي في نيروبي.

المصدر: “أ ف ب”

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