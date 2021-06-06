ليبيا – قال مختار الجدال المحلل السياسي إن كل الذي يجري الآن في ليبيا، سواء زيارات خارجية أو تصدير الأزمة الليبية للخارج وعدم الاهتمام بالداخل، يأتي في ظل مسلسل طويل يسمى “تمكين جماعة الإخوان المسلمين” في البلاد.

الجدال أشار خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الجيش الوطني قام بدعوة الرئاسي والحكومة بأسلوب مهني ولم يلبِ الدعوة، لذلك هي ليست حكومة وحدة وطنية، بل منحازة للمليشيات والمسلحين غرب الوطن.

وأضاف: “ماذا فعلت الحكومة؟ لم تستطع فتح طريق بين طرابلس وبنغازي ولا زالت تتحجج بوجود الألغام، وحكاية الألغام كذبة مفضوحة، أي ألغام على الطريق التي لم يبقى فيها الجيش إلا ساعات؟ المسلسل إخواني الغرض منه تخويف الناس من الخروج”.

وتابع: “جماعة الإخوان نجحت في تحويل المشكلة الليبية التي كانت بين الليبيين وجماعة الإخوان إلى صراع بين شرق وغرب وجنوب، جماعة الإخوان 14 شخصًا نجحوا في الإطاحة بالشعب الليبي، والشعب إذا لم يتحرك ويخرج ليعبر عن نفسه فإن ليبيا ضاعت، هم رهينة لتركيا “.

كما اعتبر أن ما منع عبد الحميد الدبيبة من زيارة بنغازي هو الخوف من المليشيات المسيطرة على طرابلس ومصراته، مشيرًا إلى أن برقة هي حاضنة لعدد كبير من الجيش وهي ضد مشروع الإخوان الذين لا يستطيعون العمل داخل المجتمعات القبلية ولا يستطيعون العيش في بيئة القبيلة التي تكون الحاضنة والعرف الاجتماعي لكل المكونات، بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/هل سيكون موضوع توزيع المناصب السيادية على طاولة مؤتمر برلين المقبل أم لا؟

ج/ كل الذي يجري الآن سواء زيارات وتصدير الأزمة الليبية للخارج وعدم الاهتمام بالداخل يأتي في مسلسل طويل اسمه مسلسل تمكين جماعة الاخوان المسلمين.

مؤتمر برلين 2 هو مراجعة لبرلين 1، ليبيا لم تكون ممثلة إلا خارج القاعة هم اتفقوا على 54 نقطة من بينها مراقبة تصدير السلاح لليبيا وهذا جرى خرقه من قبل تركيا ونعلم ما حدث من تصدير تركيا للسلاح. الآن تركيا غير مدعوة للحضور حتى الآن على الأقل واليونان طالبت بالحضور حتى هي لم يتم استدعاءها واتصور أن برلين 2 لها علاقة بموضوع المناصب السيادية، الذهاب للمغرب حتى عقيلة صالح والمشري ذهبوا للمغرب ولم يلتقوا لماذا؟ هم اتفقوا على تكليف لجنة برعاية الامم المتحدة لاستمرار وتمطيط للأزمة الليبية، وكيف سيتم اختيار المناصب السيادية وما رشح أن الصديق الكبير فاوض عقيلة دون لقاء على ابقاءه.

س/برأيك ما الذي تحقق من برلين 1؟

ج/ لا شيء وبرلين 2 هو مراجعة لبرلين 1، اتخذوا 54 نقطة وايدهم مجلس الامن ولم يحدث شيء ولا زلنا في نفس النفق الطويل والأزمة والمرتزقة موجودين، السيولة والنفط في الجنوب والوقود في الغرب لا زالت الأزمة موجودة، حتى ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية لا زالت لم تحقق شيء بل تصدر الأزمة للخارج بزياراتها وسفراتها ولم يبقوا داخل ليبيا أسبوع على بعضه، الحكومة تعهدت بحل مشكلة ليبيا قبل رمضان وتم ترحيلها لقبل العيد والعيد مضى ولم تفعل شيء. أي حكومة وحدة وطنية إن كانت منحازة لطرف دون طرف! عبد الحميد الدبيبة واللافي يحضرون تخريج دفعة في مصراته ونعرف أن بعضهم عبارة عن مليشيات معروفين في الاسماء.

الجيش الوطني في شرق ليبيا قام بدعوة الرئاسي والحكومة بأسلوب مهني ولم يلبي الدعوة، هذه ليست حكومة وحدة وطنية للأسف بل منحازة للمليشيات والمسلحين غرب الوطن، ماذا فعلت الحكومة؟ لم تستطيع فتح طريق بين طرابلس وبنغازي ولا زالت تتحجج بوجود الألغام وحكاية الألغام كذبة مفضوحة أي الغام على الطريق لم يبقى فيها الجيش إلا ساعات؟ قصة غريبة! المسلسل اخواني الغرض منه تمكين وتخويف الناس من الخروج.

س/ هل تعتقد بعد أن مجلس النواب أحال أسماء المناصب السيادية ومن سيعتليها لمجلس الدولة؟ هل تعتقد أن المجلس يحتفظ بالأسماء للمساومة على بعض المناصب؟

ج/ البرلمان اختار تسعة في كل منصب، مجلس الدولة سيرجع ثلاثة للبرلمان، وسنرى من سيختارهم مجلس الدولة والذي هو رأس الحربة لجماعة الإخوان المسلمين؛ لأن كل الموجودين في مجلس الدولة إخوان بقيادة المشري، أين كتلة الـ 94؟ لماذا لا تعود؟ هناك مجموعة انفصلت عنهم وأسست تيارًا آخر مخالفًا لجماعة الإخوان التي فيها نوري بوسهمين وجماعته، مجلس الدول سيختار 2 إخوان، واحد موالٍ لهم، ولن يختار شخصيات وطنية.

جماعة الإخوان نجحت في تحويل المشكلة الليبية التي كانت بين الليبيين وجماعة الإخوان إلى صراع بين شرق وغرب وجنوب، جماعة الإخوان 14 شخصًا نجحوا في الإطاحة بالشعب الليبي، الشعب إذا لم يتحرك ويخرج ليعبر عن نفسه فإن ليبيا ضاعت، لن يبقى شيء يسمى ليبيا. هم رهينة لتركيا ولتونس، ندفع المليارات لحل الأزمة في تونس ولدينا أزمة في ليبيا.

س/ هل ترى تصريحات خالد المشري واجتماعاته وزياراته المكوكية تفسر أنه يقول إنه شريك في السلطة التشريعية وغرفة ثانية للبرلمان؟

ج/ المشري وجماعة الإخوان الذي يمثلهم استقوى بالمليشيات والأتراك، وهو يتفاخر أنه من جاء بالمرتزقة الأتراك والقوات التركية، المشري لا شيء ولا يساوي شيئًا.

س/تم تخريج دفعه مسلحة من مصراته بحضور الدبيبة، في حين لم يحضر لبنغازي ولم يحضر العرض العسكري قي بنينا، هل تعتقد أن الدبيبة يتحرك وفق دوافع جهوية ومناطقية؟

ج/ للأسف هذا دليل على أن الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية، أين الدبيبة في بنينا أو عبدالله اللافي، والدبيبة يقف ويقول سنحضر تخريج القوات العسكرية في كل ليبيا، اليوم سيكون هناك تخريج في كلية توكرا هل سيأتي؟ حديثه الذي قاله لا يعبر عن أنه رئيس وحدة وطنية. ما جرى في بنينا هذا الاستعراض الضخم والمهيب، لم يملأ عين الدبيبة؟ للآن المقاصة مفروضة على مصارف برقة.

ما منع الدبيبة من زيارة بنغازي هو الخوف من المليشيات المسيطرة على طرابلس، ومليشيات مصراته؛ لأنه لن يرجع ويدخلها، هذه معروفة، حتى القنوات الإعلامية لم تتوقف عن السب والشتم، والمفروض أن يكون هناك حوار إعلامي قبل أن يتفقوا على حكومة وحدة وطنية.

الدبيبة الرجل المقاوم الذي كان لديه شركات في بنغازي ولكن المليشيات ألجمته، من يسيطر على المشهد في غرب الوطن هم من خرجوا من بنغازي والذي كانوا مليشيات، وهم الآن مسيطرون على القنوات الإعلامية وميدان الشهداء ويخوفون الدبيبة.

س/ مع كل ما حدث، هل تعتقد أن توزيع المناصب السيادية على طاولة مؤتمر برلين المقبل سوف يكون فعلًا ناجحًا في هذه الفترة؟

ج/ حتى الآن غير معروف في برلين أم لجنة أخرى تجتمع في المغرب، في الأصل اتفقوا في بوزنيقة ووزعوا المناصب السيادية، لكن المشكلة الآن في الأشخاص، المشري دخل في نفق آخر وهو الصديق الكبير مقابل عماد السائح، هو يريد أن يتخلص من السائح، وفي آخر لقاء تكلم عن جماعة الإخوان المسلمين، حتى يأتي أحد من الإخوان ويكون مسؤولًا عن الانتخابات، ليبدأ اللعب والتزوير.

س/ كيف تفسر كمية السب والشتم التي حرصت قناة الأحرار على توجيهها لأهل برقة طيلة هذه المدة؟

ج/ للأسف هذا دليل على فشلهم، ورفع الصوت وكلامهم دليل أنهم خسروا، وأسلوب لا يمت لأخلاق المسلمين بصلة؟ وصلت بهم المهازل لهذا المستوى من الكلام؟ هؤلاء خسروا كل شيء في برقة وليبيا، أصبح مستهجنًا الكلام، وهو يعكس هزيمتهم وأخلاقهم، تربوا في افغانستان، يعجز اللسان عن المستوى الهابط الذي تقدمه القنوات وهذا واضح. للأسف الصادق الغرياني هو من يفتي بفتاوى ضلال ولا أعرف كيف يقبلون فيه وأين عقولها.

هؤلاء في جنيف عملوا واجهة وهي حكومة الوحدة الوطنية وهي كذب ليست حكومة وحدة وطنية، أتصور أن الحكومة عندما تخرج لإيطاليا أو الإمارات تتحدث أن سبب مشكلة ليبيا هو الجيش الوطني، وهذا ديدنهم؛ لأنهم لا يملكون شيئًا، يحاولون الإيقاع بالجيش وبين الدول المعترفة والتي ما زالت معترفة بالجيش الوطني، ولكن للأسف لا يوجد لدينا من يتكلم. الكراديس والأرتال التي رأوها يوم الجمعة الماضي تخوف، وهم خائفون من هذه القوى، الآن هم يستقوون بتركيا.

باعتبار برقة هي حاضنة للعدد الكبير من الجيش وهي ضد مشروع الإخوان، الذين لا يستطيعون العمل داخل المجتمعات القبلية ولا يستطيعون العيش في بيئة القبيلة التي تكون الحاضنة والعرف الاجتماعي لكل المكونات. برقة حاضنة للجيش وما زالت مترابطة.

في التخريج مكتوب في قنواتهم تخريج الدفعة 51 من كلية الدفاع الجوي، هذه الكلية تأسست في 77 وخرجت أول دفعة في 79، من الـ79 لـ 2011 لا يوجد كلية دفاع جوي، يفترض أن تكون دفعة 31/32، لكن هم أنفسهم لا يعرفون، وهذه حجة عليهم؛ لأنه لا يوجد دفعات تخرجت من الدفاع الجوي خلال الفترة الماضية. هم على عجله وتدبير مستعجل قالوا سنرد على العرض الذي قامت به القوات المسلحة في بنينا. شعورهم بالهزيمة جعلهم يرفعون خطاب الكراهية.

هذه أخلاق الأخوان وأسلوبهم المهزوم، عندما ينهزم حتى في مشكلة في الشارع يرفع صوته ويرفع الشتائم، وهذا دليل انحطاطهم وهزيمتهم، وأن القوى العسكرية التي تقودها القيادة العامة وإعداد الاستعراض والجبهات وكل القوى التي تفوق 65 ألفًا، هم يخافون من مواجهتها. رفع الصوت والشتائم تجاه برقة دليل على أنها متحدة ومترابطة وحاضنة للقوات المسلحة وصعبة عليهم، فهذا ديدنهم، رفع الصوت والشتائم وهذه هي أخلاق الإخوان.

أطلب من الشعب الليبي أن يقارن بين الخطاب الذي تبثه القنوات التي تؤيد الجيش والقنوات المؤيدة للإخوان المسلمين الذين دخلوا في جنون الإعلام.

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