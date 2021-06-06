ليبيا – نبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع بالحكومة عبد الحميد الدبيبة لوجود ما عبر عنه بتحديات كثيرة تقف في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

الدبيبة أعرب في كلمة له خلال مشاركته إلى جانب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في حفل تخريج دفعة جديدة لمن يصفون أنفسهم بـ”بركان الغضب” بكلية الدفاع الجوي مصراتة والدفعة الـ3 لخريجي الجامعات في الكلية العسكرية في مدينة مصراتة، عن نظرته الإيجابية لتحمس الشباب لخدمة وطنهم وشعبهم.

وأشار الدبيبة إلى أن الشباب طاقة لا بد من استغلالها في المهمة الأساسية المتمثلة في الدفاع عن الوطن وشعبه، لا هدرها في قتل أخوانهم من الليبيين، داعيًا الخريجين إلى التمسك بأداء مهمتهم هذه وصيانة حدود البلاد وحماية شعبها والالتزام بأقصى معايير الاحترافية.

وشدد الدبيبة على وجوب احترام الخريجين للقوانين واتباع الأوامر وقضاء واجباتهم نحو الوطن والشعب بكل إخلاص، مؤكدًا أنهم يمثلون الآن مشروعًا حقيقيًا “للجيش الليبي الموحد” من خلال القيام بضخ دماء جديدة عبر دمجهم واستيعابهم وتأهيلهم بشكل احترافي.

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