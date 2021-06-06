ليبيا – استنكر الخبير الأمني العقيد محمد الرجباني أن يكون فتح الطريق الساحلي مسألة للمساومة مع الحكومة، وتحويله إلى ملف تبرم فيه الصفقات، مشيرًا إلى أن الميليشيات ترفع أيضًا من طلباتها المادية فسبق أن عرضت قبل نحو شهر الحصول على 250 مليون دولار لفتح الطريق.

الرجباني وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد طالب حكومة الوحدة بتنفيذ وعودها بخصوص فتح الطريق، والتدخل بما تملكه من سلطات من أجل حسم هذا الملف، بعيدًا عن الصفقات مع الميليشيات.

وذكر الخبير الأمني بوعود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لدى حصوله على ثقة مجلس النواب، حين تحدث عن أولوية فتح الطريق وإنهاء انقسام ليبيا فعليًا على أرض الواقع.

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