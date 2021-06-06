فرنسا – تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى ربع نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزها اليوم الأحد على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

وخسرت بافليوتشينكوفا المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، قبل أن تقلب الطاولة رأسا على عقب بفوزها بمجموعتين متتاليتين بواقع: 6-3 و6-2، لتحسم لمصلحتها المباراة التي استغرقت ساعتين و9 دقائق.

وستواجه بافليوتشينكوفا في الدور المقبل الفائزة من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأمريكية سيرينا ويليامز مع الكازاخية يلينا ريباكينا.

المصدر: rsport.ria.ru

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