السعودية – تغلب المنتخب السعودي على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وجرت المباراة على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات.

وافتتح “الأخضر” السعودي باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق سالم الدوسري قبل أن يضيف فهد المولد هدفين في الدقيقتين 17 و32.

وبهذا الفوز، اقترب المنتخب السعودي كثيرا من حسم بطاقة التأهل بعد أن رفع رصيده في الصدارة إلى 14 نقطة، فيما توقف رصيد المنتخب اليمني عند 5 نقاط في مؤخرة الترتيب.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني في التصفيات، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022.

المصدر: RT

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