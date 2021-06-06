العراق – أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أن مرض الفطر الأسود موجود قبل ظهور فيروس كورونا، فيما أشارت إلى أنه لا ينتقل بين شخص وآخر.

وقالت ربى فلاح حسن عضو الفريق الطبي والإعلامي في الوزارة لـRT، إن “هذا المرض موجود في الأسمدة والتربة، ومن الممكن أن ينتقل منها، وقد ينشط هذا المرض لدى الأشخاص ذات المناعة المنخفضة، أو أصحاب الأمراض المزمنة”.

وأضافت، أن “وزارة الصحة شكلت لجنة في بغداد والمحافظات للإطلاع على الحالات التي يعتقد بأنها مصابة بالفطر الأسود”.

وأشارت حسن، إلى أن “المرض لا يشكل جائحة وبائية، ويمكن السيطرة عليه لو شخص في وقت مبكر”.

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تحدثت مؤخرا عن وجود إصابات بالفطر الأسود في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وسبب الإعلان عن ظهور المرض، حالة من الخوف لدى العراقيين الذين اعتبروه خطرا يوازي خطر فيروس كورونا.

المصدر: RT

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