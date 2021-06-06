مصرية – أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، إن الأركيلة ممتلئة بالكائنات الحية الدقيقة خاصة بعد استخدامها من جانب أكثر من شخص، وهو ما يرفع احتمالية انتقال الأمراض المعدية بين مستخدميها.

وأضافت وزارة الصحة، أن من الأمراض المعدية التي من الممكن أن تسببها الأركيلة هي فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس التهاب الكبد سي والسل وفيروس كورونا.

وكانت الوزارة، أكدت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسي أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.

وقالت، إن “السيجارة تخنق الرئتين وباقي أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأوكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم”، ونصحت المواطنين بالتوقف الفوري عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات كورونا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التي تحولهم لمدمنين سلبيين.

المصدر: “اليوم السابع”

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