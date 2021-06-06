العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة “عين الأسد”.

وفي بيان لها، قالت الخلية إن “منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار وبالساعة 00:30 من اليوم 6 يونيو، تصدت لطائرتين مسيرتين وتمكنت من إسقاطهما”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء تصاعد وتيرة الهجمات بواسطة طائرات مسيرة صغيرة على مواقعها في العراق.

ونقلت الصحيفة يوم الجمعة الماضي عن مسؤولين أمريكيين، أن جماعات مسلحة معارضة لواشنطن شنت خلال الشهرين الماضيين ثلاث هجمات على الأقل بطائرات مفخخة تحت غطاء الليل على قواعد عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات خاصة.

المصدر: “نيويورك تايمز” + “واع”

Share and Enjoy ! 0 Shares