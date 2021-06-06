ليبيا – خصص اللقاء الذي عقده عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أمس السبت بالعاصمة طرابلس مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية حيال الملفات الخدمية والادارية ذات العلاقة بالمنطقة الجنوبية والتي تتطلب حلولًا عاجلة.

الكوني استمع خلال هذا اللقاء الذي جاء تلبية واستجابة لدعوة نواب الجنوب وفقًا لوكالة الأنباء الليبية لإحاطة شاملة قدمها نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح حول نتائج زياراته لمناطق الجنوب، وخطط وبرامج الحكومة التنفيذية لمعالجة الأوضاع في الجنوب الليبي، من خلال تذليل كافة المعوقات والمشاكل الإدارية والخدمية.

وتركزت المناقشات بين النواب ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوزراء الحاضرين على ملفات الخدمات العامة والهجرة والمطارات والطرق وتمكين الشباب ودعم مجلس النواب للسلطة التنفيذية والسلطات المحلية، لضمان استمرار توفر الخدمات لسكان المنطقة.

واطلع الكوني ونواب الجنوب من خلال الإحاطة وردود وزراء الحكومة عن المنطقة الجنوبية على الحلول المزمع اتخاذها لحل مشاكل المواصلات، وتفعيل العمل بالمطارات المتوقفة، وحلحلة مشاكل المشروعات الزراعية في المنطقة الجنوبية، ومتابعة عودة عملها بالشكل المطلوب.

كما استمع الكوني والنواب وأبو جناح خلال هذا اللقاء من عضو مجلس النواب محمد آدم عن مدينة مرزق لمطالب المتضررين والنازحين من أهالي مرزق والمظالم التي تعرضوا لها.

ونقل النائب آدم دعوة أهالي مدينة مرزق للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لزيارة مدينتهم، للوقوف مباشرة على أوضاعهم الصعبة ومعالجة كل القضايا المتعلقة بالمدينة، وتقريب وجهات النظر بين أهلها، والمساهمة في إعادة السلم الاجتماعي بالمنطقة.

وتوصل المشاركون في هذا اللقاء إلى الاتفاق على العديد من المواضيع والقضايا التي تتطلب إجراءات عاجلة حيالها، ومنها إطلاق حملة تنظيف ورش المبيدات في المنطقة الجنوبية، نظرًا لمعاناة المواطنين من لدغات العقارب والافاعي، وتفعيل وزيادة قيمة صندوق إعمار المناطق المتضررة بالمنطقة الجنوبية، وضرورة إنهاء الانقسامات العسكرية، وإيجاد حلول عاجلة للخلل الأمني بالمنطقة.

كما اتفق الحاضرون على ضرورة العمل الجماعي الموحد، والمشترك لإنجاز كل المقترحات المطروحة، وإنهاء كل المشاكل التي يعاني منها الجنوب، والتأكيد على ضرورة إدخال مشروع الطاقة الشمسية والطاقة البديلة في المنطقة الجنوبية لرفع معاناة انقطاع التيار المتواصل، وإعادة فتح ملف أزمة الوقود، وانتشار ظاهرة المحطات الخاصة، ودعم البلديات ووضعهم في الصورة حول كل التطورات وما يحدث، ومواصلة عقد الاجتماعات بشكل دوري لمناقشة أي عراقيل ومستجدات تخص الجنوب.

كما أن هذا اللقاء جاء استكمالًا للقاءات التي كان قد أجراها عضو الرئاسي الكوني مع أبوجناح، وكذلك مع أعضاء المجالس البلدية والمسؤولين في الأجهزة والهيئات الإدارية والخدمية والأمنية ومع الأعيان والمشائخ، وذلك خلال جولته مؤخرًا بمدن الجنوب والتي تركزت في مجملها على التباحث والاطلاع على المعوقات التي تعاني منها الأجهزة والهيئات الإدارية والخدمية، وكذلك الأوضاع والظروف المعيشية الصعبة والإشكاليات اليومية التي يعيشها السكان والأهالي، والمتمثلة في انعدام الخدمات والإمكانيات ونقص المواد الأساسية في الغذاء والصحة والوقود وارتفاع أسعارها الجنونية.

Share and Enjoy ! 0 Shares