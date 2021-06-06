ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب إن العرض العسكري الذي أقامه الجيش مؤخرًا في مدينة بنغازي كان رسالة للجميع بأن القوات المسلحة لن تتوقف عن بناء قدراتها لتتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها.

المحجوب وفي تصريح خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أمس السبت، تحدث عن قدرات الجيش القتالية، وأن تعداد أفراده يقارب الآن مئة ألف مقاتل.

كما تطرق إلى الإشاعات التي يطلقها أعداء الجيش، خصوصًا تنظيم الإخوان مؤخرًا، حول وجود توتر في علاقة المشير بالولايات المتحدة، وتارة أخرى حول تعرض القائد العام لمتاعب صحية.

وتابع: “الفترة الأخيرة كانت هذه الإشاعات هي الشغل الشاغل للإخوان، ونحن نقول لهم وللجميع: رغم أهمية دور المشير حفتر وكونه قائدًا أدبيًا وروحيًا قبل أن يكون قائدًا عسكريًا، فالجيش مؤسسة نظامية”.

وأشار المحجوب إلى التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، قائلًا: إن حظر التسليح في مقدمة هذه التحديات التي تواجه الجيش راهنًا، وتليها مواجهة قوى الإرهاب، والتحدي الثالث يتعلق بتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، خصوصًا في القضاء على المجموعات المسلحة خارج إطار القانون.

ورد المحجوب على تأخر توحيد المؤسسة العسكرية، معتبرًا أن توحيد المؤسسة العسكرية لا يعني بأي حال القبول والتساهل بدمج عناصر إرهابية أو إجرامية بها.

وحول علاقة الجيش الوطني بحكومة الوحدة الوطنية، قال المحجوب: إن مهمة الحكومة هي توحيد المؤسسات والتمهيد لإجراء الانتخابات، وبالطبع هي لديها قدرات ولا تستطيع القيام بكل شيء، ونحن نعطي لها المساحة الكافية لتعمل بحرية.

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