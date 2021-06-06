واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيجدد التأكيد في قمة الناتو على التزام واشنطن الثابت بالمادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي، التي تنص على رد جماعي على أي هجوم على أي دولة عضو بالحلف.

وفي مقال نشره بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قال بايدن: “”في بروكسل، في قمة الناتو، سأعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع بالمادة 5 لضمان أن تحالفنا قوي في مواجهة أي تحديات، بما في ذلك التهديدات مثل الهجمات الإلكترونية على بنيتنا التحتية الحيوية”.

وأضاف: “سألتقي برئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي لمناقشة كيفية عمل الولايات المتحدة وأوروبا بتنسيق وثيق بشأن التحديات العالمية”.

المصدر: “واشنطن بوست”

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