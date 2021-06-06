روسيا – شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس في مراسم إزاحة الستار عن تمثال الإمبراطور الروسي ألكسندر الثالث (1881-1894) في مدينة غاتشينا بضواحي بطرسبورغ.

وفي كلمة ألقاها أثناء المراسم أشار بوتين إلى أهمية الحفاظ على التراث الروسي التاريخي، مؤكدا نية الحكومة إطلاق مشاريع تثقيفية جديدة وتطوير التربية الوطنية للجيل الناشئ.

ووصف الرئيس الروسي عصر حكم الإمبراطور ألكسندر الثالث بأنها كانت “مثالا على توافق منسجم وطبيعي بين تغييرات تقنية وصناعية وخاصة بمؤسسات الدولة والتمسك بالتقاليد والثقافة القومية وجذورها الأصيلة”.

وأشار بوتين إلى أن ألكسندر الثالث كان “يحب روسيا ويعيش بحياتها ويحرص على عمل ما في وسعه لضمان تنميتها المستمرة المطردة والدفاع عن مصالحها وتعزيز قوة روسيا في أوروبا والعالم”.

وذكر الرئيس الروسي أن معاصري ألكسندر الثالث كانوا يختلفون في تقييمهم لشخصيته وأنشطته، مضيفا: “كانت الأمور هكذا وستبقى، إذ من الصعب جدا بل ومن المستحيل أحيانا بالنسبة لمعاصرين تقييم أبعاد مثل هذه الأعمال”.

المصدر: “نوفوستي”

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