مصر – الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد إن قرعة كأس الأمم الإفريقية المقبلة والتي كانت مقررة في ياوندي يوم 25 يونيو الجاري تأجلت إلى موعد لاحق.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن قرار التأجيل اتخذ “لأسباب لوجستية تتعلق بجائحة كوفيد-19” وأنه سيتم تحديد موعد جديد لسحب القرعة في الوقت المناسب.

وستخوض سيراليون وبنين آخر مباراة في التصفيات في وقت لاحق من الشهر الجاري ليتحدد بناء عليها الفريق الأخير (رقم 24) في النهائيات التي ستنطلق في الكاميرون في يناير المقبل.

وفي الشهر الماضي قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل تصفيات كأس العالم والتي كانت مقررة في الأسابيع الأولى من يونيو الجاري بسبب تفشي الفيروس أيضا.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات قطر 2022 في سبتمبر المقبل.

المصدر: “رويترز”

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