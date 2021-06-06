حول دول طبعت مع إسرائيل.. الرئيس التونسي : هم أحرار ونحن أيضا أحرار ونريد أن نموت أحرارا

حول دول طبعت مع إسرائيل.. الرئيس التونسي : هم أحرار ونحن أيضا أحرار ونريد أن نموت أحرارا

تونس – رد الرئيس التونسي قيس سعيد على سؤال حول إقامة بعض الدول العربية علاقات رسمية ودبلوماسية مع إسرائيل، وكيف تنظر تونس إلى هذه الخطوة، “إن الأنظمة تختار ما تريد”.

وأضاف خلال حوار أجرته معه قناة “يورونيوز” نشر امس: “نحن نتعامل مع الدول والأنظمة تختار الاختيارات التي تريد.. لم نتدخل فيها على الإطلاق.. هم أحرار ولكن أيضا نحن أحرار وعشنا أحرارا ونريد أن نموت أحرارا”.

ومن جهة أخرى شدد الرئيس التونسي على ضرورة تحصين المجتمع بثقافة تكون سدا منيعا أمام الإرهاب.

وصرح بأن تونس ليست دولة يستهدفها الإرهاب كل يوم، وهي دولة آمنة.

وتابع قائلا: “لا بد من أن نحصن المجتمع بثقافة تكون سدا منيعا أمام الإرهاب، بتربية على جملة من القيم”، لأنه حينها يمكن أن نحد من الإرهاب الذي يتسلل إلى العقول لأنها فارغة.

وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من تونس والعديد من دول شمال إفريقيا، أكد أن الحلول الأمنية في هذا الشأن ليست بالكافية.

وذكر أن المهاجرين لو وجدوا أملا في الحياة وتحققت أحلامهم ووجدوا الإمكانيات المتاحة في الضفة الشمالية لكان الموضوع غير مطروح على الإطلاق وأنه من الأفضل معالجة الأسباب عوضا عن معالجة الظواهر.

وأشار إلى أن الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية وتنطلق من تونس أو من عدد من دول شمال إفريقيا نحو أوروبا، هناك من يديرها وييسرها في الشمال، لافتا إلى وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر.

المصدر: “يورونيوز”

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