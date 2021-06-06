إثيوبيا – أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد امس عن قرب اكتمال أعمال بناء سد ميجتش في ولاية أمهرة شمالي البلاد.

وفي تغريدة على موقع “تويتر” ذكر أن الحديث يدور عن مشروع بدأ إنجازه قبل أكثر ثماني سنوات، مشيرا إلى أن المشروع المذكور كان نقطة خلاف بين الأهالي المحليين بسبب التأخر في الأعمال، لكن وتيرتها تسارعت العام الماضي، ما مكّن من إنجاز المشروع بنسبة 70% حتى هذا الوقت.

وأشار إلى أنه في غضون الأشهر المقبلة سيتم اكتمال المشروع، الأمر الذي سيضمن توفير مياه الشرب للسكان وتطوير شبكة الري في المنطقة.

المصدر: RT

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