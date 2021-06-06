روسيا – تحدث رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للمصايد إيليا شيستاكوف عن تعاون روسيا في مجال الثروة السمكية مع سوريا ودول عربية أخرى ومع إيران، خاصة بعد توقيع اتفاق مع دمشق في هذا المجال.

وقال شيستاكوف، في حديث لـRT خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن الوكالة تبحث التعاون مع سوريا في مجال الثروة السمكية، لاسيما وأنه يتم العمل على تعافي الاقتصاد، وقطاع الثروة السمكية بحاجة للاستثمارات.

وأضاف أن الوكالة تعتزم إرسال خبرائها إلى سوريا لتقييم احتياطيات الثروة السمكية هناك، وتقديم اقتراحات لعدد من المشاريع في هذا القطاع والمساعدة في تعافي الاقتصاد السوري.

كذلك أشار إلى أن روسيا تتعاون بشكل واسع مع إيران، حيث تتعاون بشكل نشط في بحر قزوين وفي الخليج، وقال: “طلب الجانب الإيراني منا المساعدة في تقييم احتياطيات الثروة السمكية في الخليج والمساعدة في مسألة تربية الأسماك بهدف دعم احتياطيات الثروة السمكية”.

ولفت شيستاكوف إلى أن الوكالة تهتم بالإمارات والسعودية كأسواق لصادرات الأسمال الروسية، حيث يعتبر السوقان واعدين.

وكان وزير الاقتصاد السوري والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل قد كشف أمس عن أن دمشق وقعت اتفاقية تتعلق بالثروة السمكية.

ووقعت دمشق وموسكو خلال فعاليات المنتدى مذكرة تفاهم بين الوكالة الفيدرالية الروسية للمصايد والهيئة العامة للمصايد السورية بشأن التعاون في مجال صيد الأسماك والاستزراع المائي.

ووقع الوثيقة من الجانب الروسي، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للمصايد إيليا شيستاكوف ومن الجانب السوري السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد. وتم التوقيع بحضور وزير الاقتصاد السوري.

وتنتهي اليوم السبت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، التي استمرت 4 أيام، وسط مشاركة عربية وأجنبية فعالة. ويعد المنتدى أول حدث كبير يعقد حضوريا (وجها لوجه) بعد اندلاع جائحة كورونا العام الماضي.

وبلغت حصيلة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام عقودا بأكثر من 3.8 تريليون روبل (حوالي 52 مليار دولار)، فيما وصل عدد المشاركين إلى 13 ألف شخص من 140 دولة.

المصدر: RT

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