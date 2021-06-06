إيران – أعلنت إيران اليوم الأحد أنها ستوقع اتفاقية مهمة في مجال السياحة مع روسيا تقضي بإعفاء الجماعات السياحية بين البلدين من التأشيرات الفردية.

وأكد سفير طهران لدى موسكو كاظم جلالي على صفحته في “فيسبوك” اليوم الأحد أن وزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة الإيراني علي أصغر منسان سيصل موسكو بهدف التوقيع على الوثيقة التنفيذية الخاصة بالاتفاقية الجديدة.

وأوضح الدبلوماسي أن الاتفاقية ستتيح للسياح من روسيا وإيران السفر بتأشيرات جماعية، بوساطة شركات سياحية معتمدة، مشيرا إلى أهمية تطوير قطاع السياحة بين إيران وروسيا لتعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT

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