سوريا – انفجرت 4 عبوات ناسفة بثلاث سيارات امس في مدينة جرابلس شرق مدينة حلب في سوريا دون وقوع خسائر بشرية.

وذكر الدفاع المدني في المدينة التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا، أن عبوتين انفجرتا بسيارة واحدة وبفارق زمني بسيط، فيما انفجرت عبوتان أخريان بسيارتين ما أدى إلى احتراق إحداهما.

واقتصرت الأضرار على الماديات، دون أن ترد أي معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن سيارة انفجرت في الثاني من الشهر الجاري في سوق الهال في المدينة، ما أدى إلى عدد من الإصابات.

كما شهدت المدينة في 24 من الشهر الماضي مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار دراجة نارية مفخخة.

المصدر: RT

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