روسيا – أعلنت شركة Success Rockets الروسية الخاصة لصناعات الفضاء عن نيتها اختبار صاروخها الجديد صيف العام الجاري.

وخلال اجتماعات عقدت في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قال مؤسس الشركة، أوليغ منصوروف: “تخطط Success Rockets لاختبار صاروخها الفضائي الجديد الفائق الخفة وإطلاقه لارتفاعات عالية صيف العام الجاري، ولهذا حصلنا على أذونات خاصة من وزارة الدفاع الروسية، وكل عملية إطلاق سننفذها ستكون بالتنسيق مع وكالة النقل الجوي الفدرالية الروسية، لا نستطيع حاليا تحديد تاريخ عملية الإطلاق المنتظرة بالضبط، لكنها ستكون نهاية هذا الصيف على الأرجح”.

وأشار منصوروف إلى أن شركته أجرت في أبريل الفائت عملية إطلاق لنموذج أولي لصاروخها الجديد، اختبرت من خلالها أنظمة الإطلاق وأنظمة التوجيه وتحديد المواقع إضافة إلى أنظمة الحماية التي ستعمل في حالات الطوارئ على صواريخها الخفيفة الجديدة”، كما أكد أن الشركة تطور محركات صواريخها التي تعمل بالوقود السائل والصلب بنفسها.

وكانت مصادر في Success Rockets قد ذكرت العام الماضي أن الشركة تخطط لتقديم صواريخها الفضائية الفائقة الخفة للعملاء المستقبليين لتنفيذ عمليات الإطلاق التجارية، وأن تكلفة عملية الإطلاق بحدها الأقصى ستبلغ 2.8 مليون دولار.

المصدر: فيستي

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