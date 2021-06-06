روسيا – وقعت شركتا “شنايدر إلكتريك” و”روساتوم” على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 (SPIEF) اتفاقية تقضي بتمديد مفعول مذكرة تفاهم أبرمها الطرفان في عام 2015.

لقد جاء توقيع أول مذكرة تفاهم بين “روساتوم” و”شنايدر إلكتريك” في 19 يونيو 2015 وفي إطار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أيضا. ومنذ ذلك الحين، مدد الجانبان سريان المذكرة مرتين، في عامي 2017 و2019، وفي كل مرة لمدة عامين. أما الاتفاقية الجديدة فتمدد سريان مذكرة التفاهم الحالية لعامين آخرين وكذلك تنص على توسيع نطاق التعاون بين الشركتين ليشمل عددا من المجالات الإضافية بما في ذلك التعاون في مجال التنمية المستدامة وطرح المنتجات الكهربائية المشتركة في الأسواق غير النووية في دول ثالثة بالإضافة إلى تطوير أنظمة تخزين الطاقة والحلول الذكية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال يوهان فاندربلاتسي، رئيس “شنايدر إلكتريك” في روسيا ورابطة الدول المستقلة: “يسعدنا جدا أن تعاوننا مع روساتوم يمستمر ويتوسع ليشمل المزيد من المجالات. لقد كانت السنوات الماضية مثمرة لكلتا الشركتين ونأمل أن تسفر المرحلة الجديدة في عملنا المشترك عن إنجازات عديدة. وتحظى فرصة التعاون في مجال التنمية المستدامة بأهمية خاصة بالنسبة لنا علما أن شنايدر إلكتريك تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال وعند دمج تلك الخبرات مع ابتكارات روساتوم سنستطيع تقديم مساهمة هامة في حماية البيئة”.

من جانبه قال أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لمؤسسة “روساتوم”: “نثمن عاليا نتائج عملنا المشترك مع شنايدر إلكتريك ونحن على قناعة بوجود إمكانات تعاون كبيرة بين شركتينا ضمن مسارات أعمال جديدة خاصة أن تطويرها تُعد إحدى أولويات روساتوم الإستراتيجية. حققنا إنجازات ملحوظة في تطوير طائفة واسعة من المنتجات، بما في ذلك في مجالات مثل تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وحلول البيئة الحضرية والخدمات اللوجستية. ونحن على ثقة من أننا سنواصل المضي قدما في تطوير حلول مبتكرة تخدم أهداف التنمية المستدامة وذلك بجهود مشتركة مع شركائنا”.

“روساتوم”

مؤسسة “روساتوم” للطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية هي مؤسسة متنوعة الأنشطة تشمل ضمن هيكلها مجموعة من الشركات وتمتلك أصولا في قطاعات الطاقة والهندسة الميكانيكية والبناء. وتسعى “روساتوم” من خلال استراتيجيتها إلى تطوير مصادر طاقة منخفضة الكربون، بما فيها طاقة الرياح. “روساتوم” هي شركة وطنية رائدة في مجال توليد الكهرباء إذ تنتج أكثر من 20% من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد، كما أنها تحتلّ المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المشاريع الأجنبية التي تنفذها حيث تضم حقيبة طلباتها الدولية 35 وحدة طاقة في 12 دولة تتفاوت مستويات جاهزيتها. و”روساتوم” هي الشركة الوحيدة في العالم التي تتوفر لديها الكفاءات المطلوبة عبر كامل السلسلة التكنولوجية لدورة الوقود النووي، بدءا من تعدين اليورانيوم الطبيعي ووصولا إلى المراحل الختامية من عمر المنشأة النووية. ويمتد نطاق نشاط “روساتوم” إلى مجالات أخرى أيضا ومن بينها البحث العلمي وتطوير طريق البحر الشمالي وتطوير مختلف الحلول والمنتجات المبتكرة، سواء النووية أو غير النووية، وتطوير المشاريع البيئية، بما في ذلك إنشاء مجمعات التكنولوجيا البيئية ونظام الدولة للتعامل مع النفايات الصناعية الخطرة. تنضوي تحت مظلة “روساتوم” أكثر من 400 شركة ومؤسسة يبلغ عدد كوادرها أكثر من 275 ألف شخص. في أكتوبر 2020، انضمت “روساتوم” إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) الذي يعد أبرز مبادرة أطلقتها المنظمة الأممية في قطاع الأعمال العالمي بغية تشجيع الشركات لتبني الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

“شنايدر إلكتريك”

يتمثل هدف “شنايدر إلكتريك” في مساعدة الجميع على الاستفادة من الطاقة والموارد على نحو يتسم بأكبر قدر من الكفاءة ويتيح الجمع بين التقدم والتنمية المستدامة لصالح الجميع. ونطلق على هذا المفهوم تسمية Life Is On.

تكمن مهمتنا في أن نكون شريكا رقميا لكم بغية تحقيق الاستدامة والكفاءة.

ندفع عجلة التحول الرقمي من خلال الدمج بين العمليات التكنولوجية وتقنيات الطاقة الرائدة عالميا. ونوفر التوصيل بالسحابة حتى تكون المنتجات وعناصر التجكم والبرمجيات والخدمات مترابطة شبكيا على طول دورة حياة المرفق. وبهذه الطريقة نوفر حلولا للإدارة المتكاملة للمنازل والمباني غير السكنية ومراكز البيانات بالإضافة إلى البنى التحتية والمرافق الصناعية.

إننا الشركة الأكثر محلية بين الشركات العالمية الأخرى. وندعم المعايير المفتوحة وعلاقات الشراكة مع جميع الذين يشاركونا قيمنا وهي: القيام بعمل مجد ذي معنى وخلق بيئة عمل تطبق مبادئ الشمولية والتنوع وتكافؤ الفرص وتمكّن من تحقيق الإمكانات الشخصية.

المصدر : RT

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