هولندا – صمم علماء الفيزياء الفلكية الهولنديون أول نموذج رياضي لنشوء سحابة أورت، وتبين أنها من حطام مادة قرص الغبار والغازات الأولية التي تشكل المنظومة الشمسية ومواد مأخوذة من نجوم أخرى.

ويشير موقع arXiv.org، إلى أن سحابة أورت Oort cloud، هي منطقة افتراضية كروية الشكل على أطراف المنظومة الشمسية تحتوي على مليارات الأجسام الشبيه بالمذنبات. ومع أنه لا توجد معلومات مؤكدة، إلا أن عوامل وحقائق غير مباشرة تشير إلى وجودها. وأول من تحدث عنها كان عالم الفلك الهولندي يان هندريك أورت عام 1950، حيث أثبت أن مسار جميع المذنبات الدورية يبدأ من هنا.

ولأول مرة جمع الباحثون في مرصد لايدن، جميع المعلومات عن أحداث فردية لها علاقة بسحابة أورت، وعلى أساسها صمموا أول نموذج رياضي لنشوئها خلال 100 مليون عام الأولى بعد تكوين المنظومة الشمسية قبل حوالي 4.6 مليار سنة. ولتصميم نموذج كامل، استخدم الباحثون، تقنية تعتبر النتيجة النهائية لكل حدث سابق نقطة انطلاق للحدث التالي.

ووفقا للنتائج التي حصل عليها الباحثون، يوجد مصدران لأصل الأجسام الشبيه بالمذنبات في سحابة أورت. قسم منها عبارة عن كويكبات وحطام كواكب أولية مقذوفة من الأجزاء المركزية للمنظومة الشمسية بتأثير الكواكب العملاقة: المشتري وزحل وأوروانوس ونبتون، والقسم الآخر مصدره النجوم الكثيرة المجاورة، خلال نشوء المنظومة الشمسية.

ويعتقد الباحثون، أن 70% من الكتلة الأساسية للسحابة مصدرها المنطقة المحيطة بقرص النجوم، الواقعة على بعد 15-35 وحدة فلكية عن الشمس. أي ليست بعيدة عن الموقع الحالي للعملاقين أورانوس ونبتون ومجموعة كويكبات القنطور، الواقعة بين مداري كوكب المشتري ونبتون.

ويقول سيمون بورتيغيس زوارت، عالم فلك وخبير النمذجة، “بمساعدة حساباتنا اكتشفنا أن سحابة أورت، ظهرت وكأنها مؤامرة كونية. واحتاجت لظهورها إلى عمليات مختلفة، كل منها مصممة بدقة. يمكن تفسيرها بمساعدة تاريخ النجوم، أي أن لسحابة أورت شكل معقد، ولكن على الأرجح ليست فريدة من نوعها”.

ويدحض النموذج الجديد، الفرضية القائلة أن سحابة أورت نشأت في المراحل المبكرة من نشوء المنظومة الشمسية من هجرة كواكب عملاقة. ويعتقد الباحثون، أنها تشكلت بعد مضي 20-50 مليون سنة على ولادة المنظومة الشمسية.

المصدر: نوفوستي

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