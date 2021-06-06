إنجلترا – أصبح البريطاني مو فرح البطل الأولمبي أربع مرات مهددا بالغياب عن أولمبياد طوكيو بعدما فشل في تحقيق الزمن المؤهل في سباق 10 آلاف متر في برمنغهام امس.

وأنهى فرح البالغ 38 عاما السباق في المركز الثامن بزمن 27 دقيقة و50.54 ثانية متأخرا بفارق 22 ثانية عن الزمن المطلوب للانضمام إلى الفريق البريطاني المشارك في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

وأمام فرح، الفائز بسباقي خمسة وعشرة آلاف متر في آخر نسختين من الأولمبياد، حتى 27 يونيو لتحقيق 27 دقيقة و28 ثانية على الأقل.

وبدا أن العداء البريطاني اتجه للتركيز على سباق الماراثون بعد أولمبياد ريو، لكنه أعلن في نهاية 2019 رغبته في الدفاع عن لقب عشرة آلاف متر في ألعاب طوكيو التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: “رويترز”

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