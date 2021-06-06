إسرائيل – أصدر كبار حاخامات الصهيونية الدينية في إسرائيل بيانا مساء أمس السبت ضد تشكيل “حكومة التغيير”، دعوا فيه أتباعهم إلى “القيام بأي شيء كي لا تتشكل حكومة كهذه”.

جاء البيان بعد وقت وجيز على إطلاق رئيس “الشاباك”، ناداف أرغمان، مساء أمس تحذيرا من حدوث اغتيالات سياسية في بلاده، جراء ازدياد التطرف الخطير في النقاش العنيف والمحرض، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان الحاخامات، تحت عنوان “دعوة حاخامات إسرائيل”، إن الحكومة التي أعلن رئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لابيد، عن تشكيلها الأسبوع الماضي، “تتناقض بشكل كامل مع رغبة الشعب مثلما تم التعبير عنها بشكل حاسم في الانتخابات الأخيرة. وليس متأخرا القيام بذلك، وهذا ما زال ممكنا بكل تأكيد”.

واعتبر الحاخامات، وفي مقدمتهم حاييم دروكمان، أنه “لا يمكن الاستسلام لواقع تتشكل فيه حكومة في إسرائيل ستستهدف الأمور الأساسية جدا في شؤون الدين والدولة، والتي كانت سائدة منذ قيام دولة إسرائيل وحتى اليوم بواسطة جميع حكومات إسرائيل”.

وتابع البيان: “لا شك في أن حكومة كهذه ستلحق ضررا في الشؤون الأمنية أيضا، التي في صلب وجودنا باعتمادها على مؤيدي الإرهاب، وسيكون فيها وزراء يدعون المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى التحقيق مع ضباط الجيش الإسرائيلي حول جرائم حرب”، في إشارة إلى حزب “القائمة الموحدة” الإسلامي وتصريحات سابقة لزعيم حزب “ميرتس” نيتسان هورويتز بشأن الجنائية الدولية.

وادعى دروكمان في تسجيل مصور في وقت لاحق السبت، أنه “لا يوجد هنا أي تحريض، والتحريض موجود في مخيلة أولئك الذين يقولون ذلك فقط”، وأنه “بالإمكان القيام بكل ما هو ممكن بطريقة ديمقراطية من أجل منع تشكيل هذه الحكومة”.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

Share and Enjoy ! 0 Shares