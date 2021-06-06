نيجيريا – أفادت الشرطة في نيجيريا بأن العشرات من لصوص الماشية المسلحين قتلوا نحو 66 شخصا، في هجمات على سبع قرى بولاية كيبي شمال غرب البلاد، حسب وكالة “فرانس برس”.

ونفذ الهجمات رجال على متن دراجات نارية، واستهدفت الخميس قرى كورو وكيمبي وغايا وديمي وزوتو ورافين غورا وإيجينجي في ناحية دانكو واساغو.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة، نافيو أبو بكر، إن “التحقيق لا يزال جاريا لتحديد مدى الدمار الذي تسبب فيه قطاع الطرق، والبحث عن جثث أخرى”.

وأشار إلى أن “الشرطة انتشرت في المنطقة لمنع المزيد من المداهمات، فيما فر سكان القرى التي تعرضت للهجوم من منازلهم”.

المصدر: “Le Monde”

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