إيطاليا – لفتت صحيفة tuttosport الإيطالية الأنظار إلى مؤشر جديد على اقتراب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف فريق يوفنتوس خلال الفترة المقبلة من هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى تغيب رونالدو عن الإعلان الجديد للراعي الرسمي للفريق لأول مرة منذ انضمامه لفريق “السيدة العجوز” مطلع موسم 2019-2020.

وقالت الصحيفة أن الأمر دلالة على عدم اليقين بشأن مستقبل “الدون” مع النادي الإيطالي.

بالمقابل تواجد في إعلان شركة “جيب” الراعية ليوفنتوس هذا الموسم، كل من باولو ديبالا وماتياس دي ليخت وفيديريكو كييزا وجورجيو كيليني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه سبق أن تم نقل سيارات رونالدو من منزله في تورينو، على شاحنة تتبع لشركة “Rodo Cargo” البرتغالية ومقرها في العاصمة لشبونة، لتتعزز شائعات مغادرة هداف الدوري الإيطالي ليوفنتوس هذا الصيف.

وارتبط اسم النجم البرتغالي بالانتقال لأكثر من ناد أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى احتمال العودة لصفوف أحد الأندية الثلاثة التي دافع عن ألوانها من قبل وهي: ريال مدريد، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وسبورتينغ لشبونة، خاصة بعد تتويجه بلقب بطل الدوري البرتغالي للموسم الحالي، ومشاركته في دوري الأبطال.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية، في الآونة الأخيرة، اقتراب موعد رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس، قبل انتهاء عقده صيف عام 2022، وخاصة عقب عودة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري إلى “أليانز سالديوم”.

المصدر: tuttosport

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