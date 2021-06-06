القدس – أقدم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، على اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وحسب موقع “عرب 48” فإن 68 مستوطنا اقتحموا مسجد الأقصى وقاموا بجولة استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروها من جهة باب السلسلة.

وأفاد الموقع بأن “هذه الاقتحامات تأتي قبيل “مسيرة الأعلام” الاستفزازية المقرر لها في القدس يوم الخميس القادم”.

ومن المقرر أن تدخل المسيرة مساء الخميس القادم إلى البلدة القديمة عبر عدة أبواب، للوصول إلى حائط البراق، مرورا بأزقة القدس والحي الإسلامي، وعادة ما يشارك في المسيرة عشرات الآلاف من المستوطنين ويدعون إلى هدم المسجد الأقصى وإنشاء الهيكل المزعوم بدلا منه.

المصدر: “عرب48”

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