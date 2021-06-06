ليبيا – اعتبر القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة لأركان الوفاق عبد الهادي دراة أن تاريخ 4 يونيو 2020 ذكرى ما وصفه بـ”تحرير مدينة طرابلس والنصر على ما العدوان والدول الداعمة له”، والتي هاجمت العاصمة في سبيل وصول من وصفه بـ”المتمرد” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) للسلطة، حسب زعمه.

دراه الموالي بشدة لتركيا قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: “السؤال كيف يحتفل المدة الماضية أهل المنطقة الشرقية بذكرى الكرامة؟ هذه ليست ذكرى الكرامة بل ذكرى خرق النسيج الاجتماعي وتهجير اهالي طرابلس وضرب البنية التحتية. نحن نحتفل بصدِّ العدوان وطرده من جنوب طرابلس والوطية وترهونة، نبارك للجميع هذه الذكرى ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا وجنة الخلد لشهدائنا”.

وتابع مزاعمه بالقول : “أصعب المحطات التي واجهت بركان الغضب في التحرير هي عندما عمل الخائن عنصر المفاجأة وهاجم العاصمه عندما كان ينتظر الجميع المؤتمر الجامع؛ حيث كان هناك عنصر المفاجأة للغرب الليبي عندما هاجم في اللحظات الأولى ووصل لغريان واستولى عليها، وحاول الدخول لكوبري 24؛ لكن عزيمة الرجال كانت أكبر من ذلك، والقوة المساندة للجيش الليبي والضباط الأحرار وضباط الصف الذين التحموا في لحظة تاريخية بعد مرور اليوم الأول والثاني من بعض العراقيل والمباغتة العسكرية التي فاجأهم بها، وبعد ذلك استطاعت لملمة الجهود وتوحيد الصف ووضع الخطة العسكرية وإقامة وإنشاء المحاور وتوزيع المهام، ومن ثم أصبح التقدم شبه يومي. اللحظة الأولى كانت بالفعل مرعبة لكل الأهالي والمدنيين، لكننا تجاوزنا اللحظات وحققنا النصر” دون أن يشير إلى دور تركيا ومرتزقتها في دعمهم.

وفي تناقض مع نفسه وهو يتحدث عن إستعراضهم قال، متسائلًا: “أين المجتمع الدولي من هذه الحكومة وما يفعله المتمرد حفتر من إقامة الاستعراضات العسكرية وعدم إطاعة الأوامر وتنفيذ بنود اتفاق 5+5؟ كل هذه المخالفات يقوم بها المتمرد على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، لذلك نطالب عبد الحميد الدبيبة والمنفي التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الداعمة للمجرم، لرفع يدها وإصدار قرارات قوية من مجلس الأمن الدولي لردع الدول التي تدعمه”.

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