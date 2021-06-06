ليبيا – أصدرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، بياناً دعت فيه، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى تقديم الاعتذار الرسمي، ورد الاعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد، عما بدر من الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بمجلس الوزراء، بعد وصفه الأطباء بالمليشيات البيضاء.

النقابة قالت في بيان لها: “السادة الزملاء من العناصر الطبية والطبية المساعدة نرفق تعليق طارق الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي الذي يصفكم فيه بالمليشيات البيضاء واترك لكم حرية التعبير والرد”.

وتابعت:” نؤكد على رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتقديم اعتذار رسمي ورد اعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد وعزل المذكور من منصبه فوراً وتقديمه للتحقيق بشأن هذا التعبير المشين والمهين من أبناء الوطن من الجيش الأبيض وخط الدفاع الأول ضد المرض، هذا كما نفيدكم زملائي الأعزاء بأن النقابات العامة وفروعها سترفع قضية بالسب والقذف العلني لدى القضاء الليبي ضد المدعو طارق الغرابلي”.

يذكر أن طاهر الغرابلي قد وصف الدكتور خليفة الطاهر البكوش رئيس اتحاد المصحات الليبي بالناطق باسم المليشيات البيضاء بعد تجاوب الثاني مع دعوة نقابة الأطباء إلى الإضراب الجزئي وتعميمه منشور إلى كافة المصحات الخاصة بالالتزام بالإضراب الجزئي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا لمدة اسبوع.

يشار إلى أن الغرابلي قد قدم إعتذار في تدوينة جديدة له للأطباء بعد مسح تدوينته بشأنهم التي وصفها بـ”المشينة” بالقول:” اتقدم باعتذاري على هذا المنشور وهذا الوصف المشين .. اقربائي واصدقائي وأخوتي الأطباء والممرضين آمل قبول اعتذاري وأطلب منكم السماح .. سوف احذف المنشور بعد وصول اعتذاري لكم جميعا “.

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