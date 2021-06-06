ليبيا – تفقّد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي مستشفى دريانة القروي أمس السبت الواقع على بعد 40 كيلو مترًا شرقي مدينة بنغازي، رفقة وفد من وزارة الصحة.

الزناتي طلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على سير العمل داخل أقسام المستشفى، الذي يعاني قلة الإمكانيات، مما تسبب في ضعف الخدمات الصحية التي يقدمها لأهالي المنطقة.

كما استمع الوزير إلى ما طرحه عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة من آراء تتعلق بسير العمل، وكذلك المشاكل التي تواجه القاطنين منهم خارج المنطقة، بسبب قطعهم مسافات طويلة من أجل تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأصدر الزناتي تعليماته لكل من رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية وإدارة التفتيش والمتابعة، بتشكيل لجنة تحقيق حول وجود تطعيمات منتهية الصلاحية داخل ثلاجة حفظ الأدوية بمكتب الخدمات الصحية دريانة، خلال تفقد الوزير له.

يشار إلى أن وزير الصحة تعهد بدعم مستشفى دريانة القروي وتوفير كافة احتياجاته، خلال جولته التي رافقه فيها مدير مكتب وزير الصحة سعيد الدرسي ومستشار الوزير مصطفى ارحومة ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية اسماعيل العيض ومدير إدارة التفتيش والمتابعة طارق الغوج، وعدد من موظفي الوزارة بديوان المنطقة الشرقية.

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