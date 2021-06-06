ليبيا – شاركت حكومة الوحدة الوطنية في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بروسيا في الفترة من الثاني إلى الخامس من شهر يونيو الجاري في سانت بطرسبورغ الروسية بوفد رفيع المستوى، يمثله الدكتور خالد المبروك وزير المالية والدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الليبي في روسيا.

وزارة المالية أشارت إلى أن المنتدى افتتح من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور نخبة من السياسيين والاقتصاديين والمؤسسات المالية والاقتصادية ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وناقش المنتدى الموضوعات الاقتصادية التي تسهم في تحسين وتطوير الاقتصاد العالمي، من خلال أوراق بحثية قدمت من أكادميين مختصين في الاقتصاد، تهدف لتوضيح الرؤى العالمية حول تطوير وتحسين مستوي الاقتصاد العالمي.

يذكر أن الوفد الليبي أجرى عددًا من اللقاءات، أهمها لقاؤه مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي (ميخائيل بوغدانوف)، تمحورت حول عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ومساهمة روسيا في إعادة إعمار ليبيا، بالإضافة للمساهمة في الاستثمارات في مجال الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم العالي.

وكذلك تم عقد لقاء مع نائب رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير السيد عمرو كامل والفريق المرافق له، حول إمكانية انضمام ليبيا ومساهمتها في هذا البنك لأجل دعم مشاريع القارة الأفريقية، ويعد هذا البنك من البنوك الإفريقية الناجحة التي ساهمت في تمويل المصدرين والمستوردين في مجال التجارة الخارجية.

كما أن المنتدى الاقتصادي يعد من أهم المنتديات الاقتصادية العالمية بمشاركة نخب أممية في مجال تطوير الاقتصاد العالمي.

Share and Enjoy ! 0 Shares