الولايات المتحدة – ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مؤسسة الرئيس الراحل جورج بوش الأب للعلاقات الأمريكية الصينية، تلقت منحة مالية بقيمة 5 ملايين دولار من مؤسسة التبادل الصيني الأمريكي.

ووفقا لبوابة “Axios” الأمريكية، فإن “المؤسسة والتي تروج لمصالح السياسة الخارجية للصين تلقت المنحة الضخمة، ضمن اتفاقية بين المؤسستين تمتد للفترة من أبريل 2019 ولغاية ديسمبر 2023، وتنص على أن مؤسسة التبادل ملتزمة بالدفع لمؤسسة بوش منحة بمبلغ 5 ملايين دولار سيتم توزيعها في حصص متساوية قدرها مليون دولار كل عام”.

وأشارت البوابة إلى أن “الاتفاقية تضمنت أيضا، عزم المؤسستين على تطوير علاقات بناءة وموثوقة ومفيدة للطرفين ومستقرة سياسيا”.

وتابعت: “تتمتع مؤسسة التبادل الصيني الأمريكي بسمعة طيبة كأداة للتأثير في بكين ويدير أعمالها الرئيس السابق لإدارة هونغ كونغ، دونغ جيان هوا، وهو أيضا الرئيس المشارك لهيئة استشارية في بكين تعمل على تعزيز المصالح السياسية في الصين”.

بدورها، دعمت “مؤسسة بوش”، بكين في بعض القضايا الجيوسياسية المهمة، على الرغم من انتقادها الصين في بعض الأحيان.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم “مؤسسة بوش” ليزلي ريغان، أن “التمويل من منظمة غير حكومية صينية لا يؤثر على عمل سياسة المؤسسة”.

وقالت: “مؤسسة بوش الصينية لديها موقف مستقل صارم للغاية في ما يتعلق بكل جوانب العلاقات الأمريكية الصينية”.

المصدر: “نوفوستي”

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