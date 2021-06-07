هنغاريا – توج المنتخب الألماني دون 21 عاما بطلا لكأس الأمم الأوروبية بكرة القدم للشباب، التي استضافتها هنغاريا وسلوفينيا، بفوزه في النهائي على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل امس.

ويدين المنتخب الألماني بالفضل في الفوز بالنهائي لنجمه لوكاس نميتشا الذي أحرز الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

كما رفع نميتشا رصيده التهديفي في البطولة إلى أربعة أهداف ليتوج بلقب الهداف.

وهذا التتويج هو الثالث للمنتخب الألماني للشباب في البطولة القارية بعد لقبيه عامي 2009 و2017.

في المقابل، فشل المنتخب البرتغالي للشباب في التتويج بأول ألقابه في المسابقة، بعدما واصل مسلسل الإخفاق في المباريات النهائية للبطولة، التي خسرها للمرة الثالثة.

المصدر: RT

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