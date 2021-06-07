العراق – أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن ضابطا في المخابرات العراقية اغتيل صباح اليوم بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد.

ونقل مراسل RT عن مصدر في المخابرات العراقية قوله، إن “الضابط الذي اغتيل في منطقة البلديات ببغداد، يحمل رتبة عقيد، وهو معاون مدير دائرة المراقبة في الجهاز”.

وأضاف، أن “الضابط يدعى (نبراس – أبو علي)”.

وأشار إلى أن “المسلحين اغتالوا العقيد نبراس بعد ترجله من سيارته بنحو 10 أمتار، ثم لاذوا بالفرار”.

ووفقا للمصدر، فإن “الضابط المغتال يعد من أبرز الضباط في جهاز المخابرات العراقي”.

وتابع، أن “السلطات العراقية شكلت لجنة للتحقيق بهذه الحادثة في قيادة العمليات المشتركة”.

وقبل أشهر اغتيل ضابط في المخابرات العراقية بمنطقة المنصور في بغداد، لكن مصادر قالت حينها إن عملية الاغتيال لم تكن لأسباب تتعلق بعمله، بل لخلافات عائلية.

المصدر: RT

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