ليبيا – أكدت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي أن ما يسمى بالرقم القومي أو السجل القومي لا يتعلق بالسجل المدني نهائيًا أو لا يخصه.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المصلحة أنه لم يتم التعامل مع السجل المدني مسبقًا، كونه هو قاعدة بيانات للمواطنين، وأن أي مستند غير صادر من السجل ويحمل البيانات الخاصة يعتبر مستندًا مزورًا، وسيتم إحالته لجهات الاختصاص.

وحذرت المصلحة قانونًا أي جهة تحاول إصدار أي رقم موازٍ للرقم الوطني ويحمل بيانات المواطن، مع تحميلها كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك؛ لأن هذا يعتبر تزويرًا ومحاولة للتلاعب بالهوية الليبية.

Share and Enjoy ! 0 Shares