ليبيا- التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج برئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس سليمان الشنطي، بحضور مسؤول رفيع في الهيئة.

بيان صحفي صادر عن الهيئة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن اللقاء الذي عُقد في العاصمة طرابلس، بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار، شهد التباحث حول ملاحظات الهيئة على السجل التجاري العام، وعمل صندوق موازنة الأسعار والأرشفة الإلكترونية.

وأضاف البيان: إن الاجتماع تطرق للملاحظات المسجلة حول أسعار رغيف الخبز والشروط الصحية إلى جانب ملفات ومواضيع اقتصادية. مبينًا أن اللقاء يأتي في إطار حصر الهيئة على عقد لقاءات دورية مع مسؤولي القطاعات العامة للاطلاع على الملاحظات المسجلة وآلية تنفيذها بهدف إحكام الرقابة على المال العام.

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