إسبانيا – على النقيض مما يتردد في المحيط الإعلامي لريال مدريد، بعث رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، رسالة صادمة الجماهير “الميرينغي”، مفادها أن كيليان مبابي سيبقى في “حديقة الأمراء”.

وفسرت المنابر الإعلامية الإسبانية، ما قاله مبابي مؤخرا حول مستقبله في السنوات القادمة، على أنه إشارة جديدة إلى اقتراب الموعد المنتظر منذ سنوات، بانتقاله إلى ريال مدريد، بسعر في المتناول، تحت ضغط عامل الوقت، من باب أن النادي الباريسي سيضطر لبيعه هذا الصيف، قبل أن يحق للمهاجم الشاب الرحيل مجانا عند انتهاء عقده صيف العام 2022.

ولكن، ورغم التأخر في تجديد العقد، فإن الخليفي خرج مجددا للإعلام رافضا فكرة رحيل مبابي ومؤكدا على استمرار صاحب الـ22 عاما مع الفريق الباريسي.

وقال رجل الأعمال القطري في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “سيبقى كيليان في باريس ولن نبيعه أبدا، ولن نتركه يرحل مجانا”.

وأضاف “تقدم المفاوضات للتجديد لمبابي؟ لا أعطي أي تفاصيل لوسائل الإعلام عن هذه الأمور، كل ما يمكنني قوله أن الأمور تتقدم بشكل جيد وآمل أن نجد أرضية مشتركة قريبا”.

وواصل “باريس هي وطن مبابي ولديه مهمة بجانب أن يكون لاعبا لكرة القدم وهي أن يروج للدوري الفرنسي ولعاصمته.. أنا متأكد بنسبة مئة بالمئة بأن لديه كل ما يحتاج ليجدد معنا هنا، أين يذهب؟ ما هي الأندية من حيث الطموح والمشروع التي يمكنها منافسة باريس سان جيرمان اليوم؟”.

أما عن إمكانية تعاقد فريقه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في الـ30 من يونيو الجاري، فقد علق الخليفي قائلا: “قلت لكم، لا أتحدث عن الملفات الحالية. قلت لرئيس برشلونة أن ميسي في نهاية عقده والجميع له حق مفاوضاته”.

وتابع “ما يمكنني أن أخبرك به، ويمكنك أن تصدقني، هو أن جميع اللاعبين العظماء يريدون القدوم إلى باريس سان جيرمان”.

وأكمل الخليفي: “لا أقول ذلك للرد عليك بشأن ميسي، الحقيقة لا يمكننا جلب كل النجوم العظماء إلى هنا، خاصة وأن لدينا بالفعل لاعبين رائعين أيضا، ميسي يظل ميسي وهو لاعب رائع”.

المصدر: ليكيب + goal.com

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