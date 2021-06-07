ليبيا – كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن قرار التوقيع على اتفاقية باريس للحفاظ على البيئة وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي للدبيبة وطالعته صحيفة المرصد، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاحتفالية التي أقامتها وزارة البيئة في حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة التي أُقيمت تحت شعار “استعادة النظام البيئي”.

وأشار الدبيبة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتمامًا خاصًا للحفاظ على بيئة نظيفة، وذلك من خلال سعيها الدؤوب لعقد عديد الاتفاقيات مع الدول المتقدمة، لاستخدام أحدث التقنيات في مجال المحافظة على البيئة. مؤكدًا أن ليبيا تعتبر الأكثر تضررًا من المناخ الحالي.

وأضاف الدبيبة: إن المناخ يعاني من موجات الجفاف وندرة الأمطار؛ ما قاد إلى قيام عدد من المهندسين المتخصصين بالبيئة بتقديم عروض تقديمية للمحافظة على البيئة خلال الاحتفالية، كزراعة الأشجار والتقليل من استعمال مادة البلاستيك الملوثة للبيئة وكيفية التأقلم مع المتغيرات المناخية.

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