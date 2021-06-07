ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي أن كل النجاحات التي تحققت في إنهاء الانقسام السياسي والعمل على توحيد المؤسسات الليبية كان للمبادرة المصرية دور كبير فيه.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أكد أن الدولة المصرية تعاملت مع الملف الليبي بمبدأ الضمير والأخوة، ولم تراهن على مكاسب سياسية؛ كونها تراعي مكانتها وتاريخها.

وأكد أن المساعي المصرية وجدت ترحيبًا كبيرًا من الشارع الليبي؛ لأنها تعتمد بشكل رئيس على إنهاء الصراع السياسي داخل البيت الليبي، والذي أججته الجماعات الإرهابية بتمويل رئيسي من تركيا.

السعيدي أشار إلى أن الخطوط الحمراء التي وضعتها القاهرة أجبرت قوى دولية على تقبل دور الصف الوطني، وقطعت الطريق أمام تركيا الساعية لاحتلال البلاد.

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