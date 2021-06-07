 السعيدي: المساعي المصرية وجدت ترحيبًا من الشارع الليبي لإنهاء صراع أججه الارهابيين بتمويل تركي – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي أن كل النجاحات التي تحققت في إنهاء الانقسام السياسي والعمل على توحيد المؤسسات الليبية كان للمبادرة المصرية دور كبير فيه.

وأكد أن المساعي المصرية وجدت ترحيبًا كبيرًا من الشارع الليبي؛ لأنها تعتمد بشكل رئيس على إنهاء الصراع السياسي داخل البيت الليبي، والذي أججته الجماعات الإرهابية بتمويل رئيسي من تركيا.

السعيدي أشار إلى أن الخطوط الحمراء التي وضعتها القاهرة أجبرت قوى دولية على تقبل دور الصف الوطني، وقطعت الطريق أمام تركيا الساعية لاحتلال البلاد.

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