ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن البعثة الأممية في تخبط شديد بعد أن فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية التي أنتجتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى نفسه.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع “فيسبوك”: إن القاعدة أحيلت إلى مجلس النواب الذي لن يتوافق على قاعدة مليئة بالمفخخات، إلا إذا قام بتعديل جوهري في نصوصها قد تناسب أطراف وترفضها أخرى كما جرت العادة.

ولفت إلى أنه رغم إعداد مجلس النواب لقانون الاستفتاء على الدستور منذ العام 2017 للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية مباشرة، بعد الاستفتاء على الدستور، وأكد ذلك في لقاء الغردقة الأخير إلا أن للبعثة والمجتمع الدولي رأي آخر.

كما أضاف: “قد يحسم ملتقى برلين 2 المسائل الخلافية بوضع تصور أو التأكيد على المطروح بدعم صريح من مجلس الأمن تتوفر الجدية في تنفيذه، وقد يشمل عقوبات على المعرقلين، وفي كل الأحوال يظل خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وحل مشكلة السلاح والمسلحين خارج سيطرة الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، شروط مهمة وأساسية لإجراء انتخابات نزيهة تخدم مصلحة البلاد، لتتمكن السلطات التشريعية والتنفيذية القادمة من العمل في بيئة خالية من الفوضى والابتزاز والانفلات الأمني، الذي يعرقل أي محاولة للاستقرار والتنمية والإصلاح”.

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