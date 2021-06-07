ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي جمال الفلاح إن تنظيم داعش الإرهابي يحاول أن يثبت وجوده في الجنوب، مستغلًا مساحته الشاسعة والمفتوحة وحالة الفوضى والصراع الموجودة في الشمال، لينمو والتنظيمات الإرهابية في تلك الأرض الخصبة.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين، أوضح أن ما حدث أمس الأحد من تفجير سيارة تابعة للشرطة في مدينة سبها، هو رسالة فقط بأن التنظيم موجود ولديه القدرة على القيام بعمليات إرهابية، إلا أنه أكد أن داعش ليس لديه القدرة على القيام بعمليات أكبر.

وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي يحاول أن يثبت وجوده من خلال مثل هذه العمليات، التي عدها رسالة وإشارة لمحاولة استقطاب أكبر عدد ممكن من التنظيمات التكفيرية إلى هذه المنطقة، بالإشارة إلى أنها منطقة آمنة.

وتوقع المحلل السياسي أن ينجح داعش في استقطاب التكفيريين وأنصاره إلى الجنوب، بسبب حالة التشتت الموجودة على الساحة الليبية، وكذلك الانقسام الحاصل، بالإضافة إلى عجز الدولة عن بسط أمنها على الجنوب.

وذكر أن الجنوب يعج منذ فترة طويلة بالعصابات والمقاتلين الأفارقة وغيرهم، إلا أنه لم يستبعد تسريب عناصر من المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى الغرب الليبي، للانضمام إلى تلك التنظيمات الإرهابية في الجنوب.

الفلاح أشار إلى دور وصفه بـ”المميز” للجيش في دحر تلك العصابات، مدللًا على ذلك بعمليات “ناجحة” جدًا للجيش في هذه المناطق، نجحت في رصد تحركاتهم والقضاء على بعض الخلايا منهم وكذلك قادة لهذا التنظيم الإرهابي.

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